Fofo! Doguinho com bronquite segura inalador sozinho e encanta a web

Um doguinho super fofo encantou a web após aparecer em um vídeo segurando sozinho um inalador de nebulização. Tunico, como foi ‘batizado’, está fazendo tratamento para bronquite.

Em sua rede social, Aryane Andrade, tutora de Tunico, compartilhou o momento. O que ela não esperava era que uma multidão se encantaria e se preocuparia com o doguinho.

Internautas comentaram que estava mais fácil fazer o tratamento no cachorro do que em algumas crianças. Uma seguidora comentou: “Que lindo e comportado”.

