Força Tática do 7º BPM Apreende Fuzil e Entorpecentes em Porto Novo

Na noite desta segunda-feira (12), equipes da Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo realizaram uma operação no bairro Porto Novo, em Cariacica, resultando na apreensão de um Fuzil, munições, entorpecentes e um aparelho celular.

A ação foi iniciada com base em informações do serviço de inteligência, que indicavam a presença de indivíduos ligados ao tráfico de drogas escondendo materiais ilícitos na localidade. Durante as buscas realizadas pelas equipes, foram localizados um fuzil calibre .556, 21 munições calibre .556, 15 munições calibre .9mm, 108 unidades de entorpecentes embalados e um aparelho celular.

O suspeito detido e os materiais apreendidos foram encaminhados à 4ª Delegacia Regional de Cariacica para as providências legais. A Polícia Militar segue intensificando as ações de patrulhamento e operações para coibir o tráfico de drogas e o porte ilegal de armas na região.