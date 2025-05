Fortaleza aérea: conheça o novo avião que transportará Donald Trump

Os Estados Unidos vão incorporar um Boeing 747-8 à frota presidencial, após aceitarem a doação do governo do Catar. Desse modo, o avião, avaliado em cerca de US$ 400 milhões (aproximadamente R$ 2,2 bilhões), será adaptado para servir como o novo Air Force One, segundo confirmou o Pentágono nesta quarta-feira (21). As informaçãos são do g1.

O modelo, que pertence à linha mais moderna da Boeing, foi ofertado como presente pela família real catari logo após uma visita do então presidente Donald Trump ao Oriente Médio. A aeronave foi descrita pela imprensa americana como o avião mais luxuoso já recebido pela presidência dos EUA, o que alimentou uma série de críticas e questionamentos legais.

Foto: Modelo Boeing 747-8 em operação pela Lufthansa (fonte: Lufthansa)

Doação do Catar gera polêmica

A revelação de que o avião Trump — como já vem sendo chamado nos bastidores — seria aceito pelo governo americano provocou forte repercussão. Especialistas apontam que a Constituição dos Estados Unidos proíbe a aceitação de presentes de governos estrangeiros sem aprovação do Congresso. Para críticos, além de um possível conflito legal, o gesto pode colocar em risco a neutralidade diplomática dos EUA, principalmente nas relações com países do Oriente Médio.

Foto: Deque inferior do Boeing 747-8 (fonte: Lufthansa)

Além disso, há especulações sobre a possibilidade de Trump incluir o jato em seu acervo pessoal ao fim do mandato, o que geraria nova onda de críticas e, possivelmente, embates judiciais. Até o momento, Trump não comentou oficialmente o caso, mas, em tom descontraído, teria feito menção ao assunto durante um encontro com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, na Casa Branca.

Foto: Deque superior do Boeing 747-8 (fonte: Lufthansa)

Nova aeronave terá adaptações

Com alcance de até 14.310 km, o Boeing 747-8 pode realizar voos intercontinentais sem escalas, como entre Nova York e Hong Kong ou Londres e Cingapura. Além disso, na versão presidencial, o avião passará por reformas internas que incluem salas de reunião, escritórios e quartos privados.

Além da sofisticação, o modelo é conhecido por melhor desempenho acústico — sendo 30% mais silencioso — e maior economia de combustível. Segundo a Boeing, a configuração típica do 747-8 pode acomodar 410 passageiros em três classes, ou até 500 em uso comercial padrão.

A Força Aérea confirmou que desativará, nos próximos anos, o atual Air Force One — um Boeing 747-200B em operação há décadas — para substituí-lo pela nova aeronave presidencial.

Dados técnicos: Boeing 747-B

Comprimento 76,30 m

Envergadura 68,40 m Altura 19,40 m Máx. Peso na descolagem 442 t Máx. Velocidade de cruzeiro 920 km/h Máx. Altitude de voo 13.100 m Autonomia 13 100 km Motores 4 x General Electric GEnx-2B67 Lufthansa