Funcionário é flagrado furtando supermercado em Cachoeiro

Um funcionário de um supermercado em Cachoeiro de Itapemirim foi preso após ter furtado 11 pacotes de bolachas recheadas do estabelecimento comercial.

O fato ocorreu na última quinta-feira (15), no bairro Guandú. De acordo com a Guarda Civil Municipal, uma equipe foi acionada. No local, o suspeito foi encontrado já detido pelos seguranças do supermercado.

As informações apontam que o homem se dirigiu ao caixa e passou outros produtos, ocultando as bolachas em uma sacola, sem efetuar o devido pagamento das mesmas.

O suspeito confessou que praticou o ato ilícito. Ele foi entregue a autoridade policial para a tomada das medidas legais cabíveis.