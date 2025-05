Gabigol, irmã de Neymar e o Cruzeiro; entenda a polêmica

O atacante Gabigol, do Cruzeiro, negou neste fim de semana os rumores sobre o fim de seu relacionamento com Rafaella Santos. A resposta veio após uma reportagem publicada pelo colunista Léo Dias afirmar que a influenciadora teria encerrado o namoro por causa de traições e festas frequentes do jogador em Belo Horizonte.

Gabigol reagiu rapidamente e comentou diretamente no perfil do jornalista no Instagram: “De onde você tira essas coisas?”, escreveu, acompanhado de emojis de risada. O comentário viralizou e marcou o início da defesa pública do jogador.

Em seguida, Gabigol publicou um desabafo em seu perfil, onde rejeitou as informações divulgadas e criticou a maneira como a imprensa trata sua vida pessoal. “Mais uma vez, me vejo na obrigação de vir a público para negar uma reportagem que expõe, de forma irresponsável, aspectos da minha vida pessoal”, declarou.

O jogador afirmou que a matéria distorceu os fatos e propagou mentiras. “Entendo que figuras públicas estejam mais expostas, mas isso não justifica a propagação de mentiras”, completou. Ele reforçou que tratou o relacionamento com respeito e maturidade ao lado de Rafaella.

“Meu relacionamento diz respeito apenas a mim e à minha companheira. Tudo que envolve sua continuidade ou não foi conversado e decidido entre nós, com respeito e maturidade”, destacou Gabigol.

O camisa 10 do Cruzeiro raramente fala sobre sua vida pessoal, mas decidiu se posicionar para conter as especulações. Rafaella Santos, até o momento, não se pronunciou.