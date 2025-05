Gilson Daniel e Ferraço alinham pautas estratégicas no Caparaó

Em uma articulação política de peso, o deputado federal Gilson Daniel (Podemos/ES) promoveu na noite desta quinta-feira (9) uma reunião estratégica na região do Caparaó Capixaba com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB). O encontro reuniu prefeitos, vereadores, deputados estaduais e lideranças regionais com o objetivo de alinhar pautas prioritárias para o desenvolvimento do Sul do Espírito Santo e fortalecer o diálogo entre os entes federativos.

Também participaram os deputados estaduais Vandinho Leite (PSDB), Bruno Resende (União) e Dary Pagung (PSB), além da secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo. A reunião teve como foco a escuta qualificada das demandas locais e a construção de uma agenda comum entre os municípios e o Governo do Estado.

Entre os principais temas discutidos estiveram a expansão da infraestrutura regional, o fortalecimento do turismo, os investimentos em saúde e assistência social, além de estratégias para geração de emprego e renda. A presença do vice-governador foi interpretada como um gesto político de valorização da região e sinal de compromisso do Palácio Anchieta com a interiorização do desenvolvimento.

“O Governo do Estado está atento ao Caparaó. Queremos construir soluções em parceria com os municípios, respeitando as vocações locais e ouvindo as lideranças que vivem a realidade do território”, destacou Ricardo Ferraço durante o encontro.

Gilson Daniel, por sua vez, afirmou que o mandato seguirá atuando com responsabilidade e planejamento estratégico. “Nosso objetivo é garantir que o Sul do Espírito Santo avance com obras, programas e políticas públicas. Reunir forças políticas em torno de uma pauta comum é essencial para isso”, pontuou.

A articulação marca mais um movimento de alinhamento político de olho nas eleições municipais e reforça o protagonismo da região no mapa de investimentos e planejamento estadual.