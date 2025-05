Governador inaugura reforma de quadra e reforça investimentos no Sul

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), esteve em Cachoeiro de Itapemirim na manhã desta quarta-feira (7) para a entrega oficial da quadra poliesportiva reformada no bairro Zumbi, uma das regiões mais populosas do município. A requalificação do espaço foi viabilizada por meio de convênio entre o Governo do Estado, via Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e a Prefeitura de Cachoeiro, com investimento superior a R$ 1 milhão.

A obra contemplou a modernização completa do equipamento esportivo, com destaque para a instalação de cobertura metálica com telas de proteção, substituição do piso e alambrado, nova iluminação e sistema de drenagem de águas pluviais. O local, com área de 604,43 metros quadrados, também passou por intervenções paisagísticas, tornando-se um espaço mais atrativo e funcional para os moradores da comunidade.

Durante a cerimônia, que reuniu lideranças políticas, representantes da comunidade e moradores, Casagrande destacou o simbolismo da obra e sua relação com o compromisso assumido ainda durante a campanha eleitoral. “Essa foi uma demanda que recebi andando pelas ruas do Zumbi. A comunidade esperava por isso há muito tempo, e hoje entregamos um espaço que vai muito além do esporte: é um ponto de encontro, de convivência e cidadania”, afirmou o governador.

Casagrande também aproveitou a ocasião para reforçar o papel estratégico da região sul no planejamento estadual. “Estamos acompanhando de perto o avanço de outras obras importantes, como o aeroporto de Cachoeiro, que será um marco para o desenvolvimento regional. O Sul do Estado tem sido prioridade na nossa gestão, com investimentos que promovem inclusão, infraestrutura e qualidade de vida”, pontuou.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, classificou a entrega como um marco de valorização social. “Essa quadra representa mais que uma estrutura física. É um investimento direto na dignidade da população, no fortalecimento da juventude e na promoção da inclusão. O Governo do Estado tem feito isso em todas as regiões, com um olhar atento para o papel transformador do esporte”, afirmou.

Também presente à solenidade, o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) ressaltou sua ligação afetiva com Cachoeiro e celebrou o momento como exemplo de boa política. “Cresci aqui, fui vereador nesta cidade e ver o Zumbi recebendo um espaço como esse me emociona. A política, quando bem feita, transforma realidades. Temos feito isso em todo o Estado, como a recuperação da estrada de Buenos Aires, em Guarapari, que fortaleceu o agro e o turismo local”, disse.

O evento também contou com a presença do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), e dos deputados estaduais Allan Ferreira (Podemos) e Dr. Bruno Rezende (União Brasil), que destacaram o trabalho conjunto entre as esferas estadual e municipal para levar melhorias concretas à população.