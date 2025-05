Gramil está contratando! Saiba como se candidatar

A Gramil, empresa de destaque no setor de rochas ornamentais, está com uma nova oportunidade de emprego em Cachoeiro de Itapemirim. A vaga é para o cargo de Assistente de Vendas – Mercado Interno.

Os interessados devem enviar o currículo para um dos seguintes e-mails:

📧 [email protected] ou [email protected]

Não perca esta chance de integrar uma das maiores empresas do setor na região Sul do Espírito Santo!

