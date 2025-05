Grave acidente deixa duas pessoas feridas em Cachoeiro; veja imagens

Um grave acidente deixou duas pessoas feridas na noite desta quinta-feira (29), na ES-496, em Cachoeiro de Itapemirim.

O acidente envolveu um veículo de passeio e um ônibus escolar que realizava o transporte de alunos da faculdade Multivix.

De acordo com informações da Polícia Militar, o carro fazia o trevo no momento em que colidiu com o ônibus, que seguia em direção à faculdade.

O motorista do ônibus foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Já no ônibus, apenas uma passageira que viajava em pé ficou ferida e também foi transferida para o mesmo hospital.

O trânsito no local funcionou em sistema de pare e siga durante o socorro às vítimas. No entanto, já foi liberado e segue sem interdições.

Veja as imagens:

