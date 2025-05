Grávida é cruelmente agredida pelo marido em Cariacica

Uma mulher de 27 anos, grávida de dois meses, foi vítima de agressão dentro de sua residência no bairro Vila Isabel, em Cariacica, na tarde do último domingo (18).

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima apresentava machucados no couro cabeludo e na boca, e relatou ter sido atingida por vários socos na cabeça e chutes na região da barriga, praticados pelo marido.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o suspeito calmo e colaborativo. Contudo, ao ser encaminhado para a viatura, ele fugiu, saltando muros de casas vizinhas na tentativa de escapar. Após buscas com o auxílio da comunidade, o homem, de 37 anos, foi localizado escondido em um terreno abandonado próximo a uma igreja no bairro e foi detido.

Em depoimento, a vítima revelou que sofre agressões há sete anos, mas nunca havia denunciado o marido por medo das ameaças que recebia.

O suspeito foi preso em flagrante por lesão corporal e ameaça, ambos enquadrados na Lei Maria da Penha.

