Grávida mata o companheiro após sofrer agressões em Pancas

Uma mulher de 25 anos foi presa na noite de segunda-feira (26) após matar o companheiro, de 31 anos, na zona rural do distrito de Lajinha, em Pancas, região Noroeste do Espírito Santo.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, a suspeita, grávida de 12 semanas do homem, informou aos policiais que agiu para se defender das agressões sofridas pelo seu companheiro.

De acordo com a PM, a mulher foi quem chamou a corporação, confessando ter desferido uma facada no companheiro. Moradora do interior de Lajinha, logo após o incidente, ela pediu ajuda a um vizinho para transportar a vítima até a área urbana do distrito, onde então buscou auxílio policial. O homem foi encaminhado a um hospital local, porém, não resistiu aos ferimentos.

A gestante relatou aos policiais que vinha sendo vítima de agressões físicas e ameaças de morte por parte do companheiro. Ela afirmou que a facada no lado esquerdo do peito foi um ato de legítima defesa. Ela também disse que descartou a faca em uma área de mata próxima e que desconhece o local exato onde deixou o objeto. Segundo a mulher, sua intenção não era matar, mas apenas assustar o companheiro.

O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica em Colatina. A Polícia Civil informou que Brenda foi levada para a Delegacia Regional da cidade, onde foi autuada em flagrante por homicídio e posteriormente encaminhada ao sistema prisional.

Contexto de agressões

A Polícia Militar ressaltou que, no mesmo dia, já havia atendido outro chamado feito pela suspeita, que denunciava ter sido agredida pelo companheiro. Esse caso foi registrado em boletim de ocorrência amparado pela Lei Maria da Penha.

Naquela ocasião, os agentes recomendaram que ela procurasse um local seguro, mas a mesma disse não conhecer ninguém na região para acolhê-la. Mais tarde, a vítima retornou à residência e houve uma nova discussão entre o casal.

No momento da prisão, a mulher apresentava marcas de agressão pelo corpo, possivelmente causadas pelo companheiro.