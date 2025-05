Grávida, suposta amante de Neymar é presa; entenda o motivo

A influenciadora Nayara Macedo das Virgens, de 21 anos — conhecida nas redes sociais como Any Awuada e que ficou famosa por alegar um suposto relacionamento com Neymar — foi presa nesta quarta-feira (21), em Mogi das Cruzes (SP). A operação foi conduzida pela Polícia Civil e faz parte de uma investigação sobre a venda de cosméticos falsificados.

Mais duas prisões

Ângela de Macedo, mãe de Nayara e Júlia Gabriela de Siqueira Freitas também foram detitdas. As três são suspeitas de participar de um esquema ilegal de comercialização de perfumes e produtos cosméticos falsificados, sem registro da Anvisa.

Produtos continham substâncias perigosas

Segundo a polícia, os cosméticos e perfumes vendidos pelas investigadas continham substâncias proibidas, como metanol e etanol, que representam riscos à saúde. A ausência de registro na Anvisa torna a venda ilegal e ainda mais perigosa para os consumidores.

Mandados cumpridos no bairro Alto do Ipiranga

A ação ocorreu em dois endereços no bairro Alto do Ipiranga, em Mogi das Cruzes. Nos locais, a polícia apreendeu produtos irregulares e documentos que devem auxiliar na continuidade da investigação. Os mandados de prisão temporária são frutos de denúncias e provas reunidas ao longo dos últimos meses.

Filha de Nayara foi entregue a familiares

Durante o cumprimento dos mandados, a filha de Nayara Macedo estava em casa. A criança foi entregue aos cuidados de uma tia, conforme procedimentos do Conselho Tutelar, que acompanhou a operação.

Defesa de Nayara se pronuncia

O escritório Blaustein Mello & Ramalho, responsável pela defesa de Nayara Macedo e de sua mãe, informou por meio de nota que “a equipe jurídica está tomando ciência integral dos autos do processo para adotar todas as medidas cabíveis à sua defesa”.

Fama após alegações sobre Neymar

Nayara Macedo, que também atende pelo nome de Any Awuada, ganhou notoriedade em 2023 após alegar estar grávida de Neymar, jogador da Seleção Brasileira. No entanto, o atleta nunca confirmou qualquer tipo de envolvimento com ela.

Neymar nunca confirmou o relacionamento

Apesar das declarações públicas de Nayara, Neymar nunca se pronunciou oficialmente sobre o suposto relacionamento.

Mais um escândalo envolvendo o nome do jogador Neymar

Mesmo sem confirmação do envolvimento, o nome de Neymar voltou ao centro das atenções por conta da prisão de Nayara.