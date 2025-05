Guaçuí celebra Dia das Mães com forró e confraternização

A Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na última quinta-feira (9) o tradicional Forró do Dia das Mães. O evento reuniu dezenas de pessoas em um clima de alegria, com destaque para o show do cantor Edmar Moreira, que embalou o público com muito forró e descontração.

Com foco na valorização das mães e no fortalecimento dos laços comunitários, a ação buscou promover momentos de socialização, inclusão e bem-estar, especialmente para o público da melhor idade, que marcou presença com entusiasmo e energia contagiante.

A celebração reforça o compromisso da administração municipal com iniciativas que estimulam o convívio social e fortalecem o sentimento de pertencimento entre os moradores, em especial nas datas comemorativas de grande relevância afetiva.