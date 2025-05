Guaçuí realiza reunião de pactuação de metas educacionais para 2025

Na última segunda-feira (26), a Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou uma reunião de pactuação de metas para o ano de 2025, com foco em garantir uma educação pública mais justa, inclusiva e de qualidade para todos os estudantes da rede municipal.

Durante o encontro, foram discutidos indicadores educacionais, metas de aprendizagem e ações voltadas à melhoria da infraestrutura das escolas. Também entraram em pauta estratégias para valorização dos profissionais da educação, formação continuada, inovação pedagógica e ampliação do uso de tecnologias no ambiente escolar.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com uma educação democrática, que prioriza o desenvolvimento integral dos alunos e oferece condições adequadas de trabalho para professores, coordenadores e demais servidores da rede.

Com base neste planejamento, a Prefeitura seguirá implementando políticas públicas que enfrentem desigualdades, promovam o acesso e assegurem melhores oportunidades de aprendizagem em todas as etapas e modalidades de ensino.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui