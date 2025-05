Guarapari: Polícia Militar apreende drogas, armas e recupera veículos

A Polícia Militar intensificou suas ações em Guarapari no último fim de semana, resultando em diversas prisões, apreensão de drogas e armas de fogo, além da recuperação de veículos com restrição de furto e roubo.

No domingo (4), uma sacola contendo 284 pedras de crack foi apreendida no bairro Jardim Boa Vista, após a fuga de um suspeito que entrou em uma área de mata. No mesmo dia, dois veículos com restrição foram localizados: um Gol, no bairro Fátima Cidade Jardim, e um Ford Fiesta, no bairro Kubitschek. Também no domingo, uma bicicleta furtada foi recuperada no bairro Adalberto Simão Nader.

No sábado (3), uma operação da Força Tática no bairro São Gabriel resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas. Durante a ação, os militares apreenderam 63 pinos de cocaína, 55 buchas de maconha, 59 bolas de haxixe, 31 pedras de crack, uma porção de aproximadamente 150 gramas de crack, uma barra de haxixe (97g), R$ 2.501,00 em espécie com odor de entorpecente, uma balança de precisão, um rádio comunicador e uma máquina de cartão. Um terceiro indivíduo foi detido após resistir à abordagem, sendo necessário o uso de arma de menor potencial ofensivo. Todos foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Na sexta-feira (2), no bairro Pontal de Santa Mônica, três homens foram detidos por tráfico de drogas. Com eles, os policiais apreenderam 147 pinos de cocaína e 30 pedras de crack. Ainda na sexta, no bairro Adalberto Simão Nader, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo após a localização de um revólver calibre .38 com munições. No bairro São Gabriel, outro suspeito foi detido portando um revólver e uma garrucha, ambos calibre .38, além de munições diversas.

Também no dia 2, três veículos com restrição de furto ou roubo foram recuperados: um Fiat Uno na Praia do Morro, uma motocicleta Honda CG no Portal Club e outro automóvel localizado com o apoio do serviço de inteligência da corporação.