Guarapari regulamenta música ao vivo em quiosques da orla

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, sancionou a Lei nº 073/2025, que regulamenta a realização de apresentações musicais ao vivo nos quiosques da orla da cidade. A nova norma permite exclusivamente apresentações na modalidade “voz e violão”, com no máximo dois músicos por quiosque, obedecendo a critérios técnicos de som e horário.

A medida, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei Municipal nº 4.648/2021 e estabelece diretrizes voltadas à harmonização entre atividades culturais e o bem-estar da população. De acordo com o texto sancionado, as apresentações poderão ocorrer todos os dias, das 10h às 22h, utilizando equipamentos com potência máxima de 250 watts. O limite sonoro estabelecido é de 65 decibéis.

A legislação também prevê a aplicação de multas em casos de descumprimento das regras, especialmente nos casos de excesso de volume, número de músicos ou horários fora do permitido.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa responde a uma antiga demanda de músicos e permissionários dos quiosques, além de ser uma estratégia para estimular o turismo e a economia local. A proposta busca tornar a orla de Guarapari um espaço mais acolhedor e dinâmico, promovendo lazer, cultura e desenvolvimento de forma equilibrada.

“O objetivo é valorizar a cultura local, apoiar os artistas e incentivar o turismo com responsabilidade”, afirmou o prefeito Rodrigo Borges. Para ele, a regulamentação representa um avanço na organização do uso dos espaços públicos e na geração de emprego e renda por meio da arte e da gastronomia.