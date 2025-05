Habemus Papam: Vaticano revela nome do novo papa

A tradicional fumaça branca, que emergiu da chaminé da Capela Sistina às 13h desta quinta-feira (8), confirmou ao mundo que os cardeais reunidos no Vaticano haviam alcançado um consenso.

O cardeal Robert Francis Prevost, agora Papa LEÃO XIV, tem 69 anos e vinha exercendo um papel importante na Igreja, seja como arcebispo, presidente de conferência episcopal, ou membro de comissões eclesiais. Reconhecido por sua postura mordorada, sua eleição representa uma continuidade do Papa Francisco.

Milhares de pessoas, vindas de diversos países, lotaram a Praça de São Pedro sob forte expectativa para ver e ouvir o novo pontífice. O mundo católico — estimado em mais de 1,2 bilhão de fiéis — recebe com fé e curiosidade o novo líder espiritual, que agora tem a missão de conduzir a Igreja em tempos de grandes desafios sociais, culturais e espirituais.

O fim do pontificado de Francisco

A eleição de Leão XIV acontece poucos dias após a morte do Papa Emérito Francisco, cujo falecimento comoveu fiéis ao redor do globo. Nascido em Buenos Aires, na Argentina, Jorge Mario Bergoglio foi eleito em 13 de março de 2013, tornando-se o primeiro papa latino-americano, o primeiro jesuíta e o primeiro a adotar o nome de Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo de humildade e cuidado com os pobres.

Durante seu pontificado, Francisco procurou aproximar a Igreja dos que vivem à margem da sociedade. Marcado pela simplicidade — como o hábito de morar na Casa Santa Marta em vez do Palácio Apostólico — e por gestos simbólicos fortes, como lavar os pés de refugiados e prisioneiros na Quinta-Feira Santa, ele se tornou uma figura amplamente respeitada, mesmo fora dos círculos católicos.

Francisco também enfrentou resistências internas ao tentar implementar reformas na Cúria Romana, ampliar a transparência financeira do Vaticano e promover uma abordagem mais pastoral e acolhedora em questões sensíveis como divórcio, homossexualidade e a ordenação de mulheres.

Sua encíclica Laudato Si’, sobre o cuidado com o meio ambiente, e Fratelli Tutti, sobre a fraternidade humana, foram marcos de seu pensamento social e tiveram impacto mundial. Seu legado permanecerá como um dos mais relevantes do século XXI.

Uma nova era

Agora, com a chegada do Papa Leão XIV, a Igreja Católica inicia um novo capítulo de sua história milenar. Os próximos dias serão marcados por encontros com líderes religiosos, discursos inaugurais e a definição das primeiras diretrizes do novo pontificado.

Enquanto o mundo observa com atenção os passos do novo Papa, a esperança dos fiéis se renova com a certeza de que, mais uma vez, a Igreja buscará ser farol espiritual, ponte de paz e voz ativa diante das dores e esperanças da humanidade.