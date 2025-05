Hifa está com diversas vagas de emprego abertas em Cachoeiro; confira

Precisando trabalhar? O Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), de Cachoeiro de Itapemirim, está com diversas vagas de emprego disponíveis, em diferentes funções.

Entre os cargos disponibilizados pelo hospital, estão: secretária, estágio em segurança do trabalho, recepcionista, auxiliar de farmácia, auxiliar de cozinha, auxiliar de higienização, técnico de enfermagem e fisioterapeuta. Sobretudo, alguns requisitos são necessários para exercer as funções.

Secretária: Ensino médio completo, experiência na função e conhecimento com sistema MV (desejável).

Estágio em segurança do trabalho: Estar realizando o curso de Técnico em Segurança do Trabalho.

Recepcionista: Ensino médio completo, experiência na função e conhecimento com sistema MV (desejável).

Auxiliar de farmácia: Ensino médio completo e experiência na função (hospitalar).

Auxiliar de cozinha: Ensino fundamental completo e experiência na função de auxiliar de cozinha.

Técnico de enfermagem: Formação em Técnico de Enfermagem e experiência na função.

Auxiliar de higienização: Ensino fundamental completo e experiência na função.

Fisioterapeuta: Formação em Fisioterapia e experiência na função.

Os interessados nas oportunidades de emprego devem enviar o currículo para: [email protected], informando a vaga pretendida no “assusto” do e-mail.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui