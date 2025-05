Homem com mandado em aberto é preso em Mimoso do Sul

Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido na tarde desta sexta-feira (9), no Centro de Mimoso do Sul. A abordagem ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar (PM), na praça Coronel Joaquim Paiva Gonçalves, em frente a um bar conhecido da cidade.

A equipe policial avistou o suspeito, que já havia sido identificado previamente pela corporação como alvo de mandado de prisão expedido pela Justiça. Diante da informação, os militares realizaram a abordagem e deram voz de prisão no local.

O homem foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça para os procedimentos legais.