Homem é agredido por três pessoas em Mimoso do Sul; confira o motivo

Na noite desta terça-feira (6), por volta das 18h45, uma viatura da Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência referente a agressão, próximo de um sítio em Mimoso do Sul.

Os militares receberam a informação que um indivíduo estava sendo agredido por três pessoas, com pedaços de madeiras, socos e chutes, inclusive, um dos agressores estaria com uma arma de fogo.

Chegando ao local, os militares encontraram o homem com lesões aparentes no rosto e na mão direita, que confirmou a agressão. Segundo o indivíduo, três homens teriam invadido seu quintal para agredi-lo, pois o mesmo estava sendo acusado de furtar a bicicleta de uma criança. Contudo, ele nega ter cometido o furto.

No momento em que os policiais chegaram no local, os acusados já haviam saído do local e, mesmo com as buscas realizadas pelos militares, nenhum deles foi encontrado.