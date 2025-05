Homem é detido com droga e balança de precisão em Mimoso do Sul

Um homem foi detido suspeito de tráfico de drogas em Mimoso do Sul após abordagem policial em um veículo.

A ação aconteceu durante atendimento a uma ocorrência de violência doméstica e possível porte ilegal de arma de fogo em uma barbearia da região.

Durante a abordagem, três adolescentes que estavam no carro foram revistados e nada de ilícito foi encontrado. Com o suspeito, porém, foram apreendidas porções de maconha. Em vistoria no veículo, a polícia encontrou mais drogas e uma balança de precisão em funcionamento.

O homem assumiu a propriedade do entorpecente e do automóvel. Ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais, enquanto os adolescentes foram levados ao Conselho Tutelar.