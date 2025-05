Homem é detido e menor apreendido com drogas em Guaçuí

Na noite desta quarta-feira (21), por volta das 18h50, policiais militares do 3º Batalhão detiveram um homem e apreenderam um menor próximo à uma instituição de ensino, na BR 482, em Guaçuí, por suspeita de tráfico de drogas.

Durante o patrulhamento, a guarnição avistou um indivíduo de camisa azul, que ocorreu em direção a um posto de gasolina, após perceber a presença dos policiais. Os militares conseguiram alcançar o suspeito, realizando a abordagem.

Junto com o menor, de 17 anos, os policiais encontraram um celular e, ao lado de um bebedouro, próximo do mesmo, 19 buchas de maconha. Já o outro suspeito, de 23 anos, foi abordado próximo de uma escola, com oito buchas de maconha.

Assim, a equipe realizou a apreensão do material e, os suspeitos foram encaminhados para a 6ª Delegacia Regional de Alegre.