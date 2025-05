Homem é preso em motel de Colatina após suspeita de furto e ameaça

Um homem foi detido na manhã de sábado (24) dentro de um motel localizado no bairro Barbados, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.

A prisão ocorreu após a Polícia Militar receber denúncias envolvendo furto, ameaças e tentativa de extorsão. A vítima, outro homem, fez a ligação de fora do estabelecimento.

Segundo informações repassadas pela PM, a motocicleta da vítima havia sido furtada no dia anterior. Ainda conforme o relato, o homem passou a noite na casa da mãe do suspeito.

Por volta de 8h, o suspeito apareceu na residência e obrigou a vítima a acompanhá-lo de moto até o bairro 15 de Outubro. Durante o trajeto, ocorreram novas ameaças.

Já no destino, o suspeito exigiu que o homem comprasse um papelote de cocaína. Em seguida, ambos seguiram para um motel, também acompanhado por uma mulher.

No local, o suspeito voltou a ameaçar a vítima, exigindo o pagamento da estadia, que custava cerca de R$ 200. A vítima conseguiu escapar do quarto.

Aproveitando um momento de distração, saiu e acionou a Polícia Militar por telefone. As equipes chegaram ao local pouco depois.

Durante a abordagem, os policiais encontraram a motocicleta com registro ativo de furto e roubo no sistema do Detran-ES. O suspeito e a mulher foram abordados.

Após a confirmação da denúncia, o homem foi detido e encaminhado à 15ª Delegacia Regional de Colatina. A Polícia Civil vai conduzir a investigação do caso.