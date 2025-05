Homem é preso suspeito de tentativa de latrocínio na Serra

Nesta quinta-feira (8), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu um suspeito, de 19 anos, de uma tentativa de latrocínio cometida contra uma passageira de um ônibus do Sistema Transcol. O crime ocorreu no dia 2 de março, deste ano, no bairro Rosário de Fátima, na Serra.

Conforme informações da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DRCCTP), de posse do mandado de prisão, a equipe policial fez diligências no bairro Central Carapina, na Serra, onde efetuou a prisão.

De acordo com o informado, o indivíduo não resistiu e foi encaminhado para a sede do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), onde foi dado cumprimento ao mandado.

Depois, o suspeito foi levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O inquérito policial está em fase final para ser concluído. Outros dois suspeitos de terem participado do crime foram identificados e são adolescentes.

“Um desses adolescentes, que foi identificado na investigação como autor do disparo que atingiu a vítima, foi interrogado e confessou o crime, assim como o preso desta quinta-feira (08). Eles informaram ainda que faziam parte de um grupo de cerca de 12 rapazes que se revezavam para assaltar no município da Serra”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DRCCTP), delegado Alan Moreno de Andrade.