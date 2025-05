Homem é vítima de tentativa de latrocínio em Iúna

Um homem foi baleado na noite do último domingo durante um assalto a uma residência localizada na comunidade da Serrinha, em Iúna. A vítima foi socorrida por familiares e levada ao hospital local, sendo posteriormente transferida para outra unidade de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após informações de que um assalto havia ocorrido no local e que uma pessoa havia sido atingida por disparos de arma de fogo. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram diversos familiares e amigos da vítima, todos visivelmente abalados.

A proprietária relatou que estava em casa apenas com sua sobrinha quando três homens encapuzados, usando casacos e luvas, invadiram o imóvel e anunciaram o assalto. Os criminosos chegaram armados, levaram as duas para a sala e ordenaram que não olhassem para eles. Eles exigiam a chave de uma caminhonete adquirida recentemente, além de dinheiro, e afirmaram conhecer a rotina da família, mencionando até a presença de câmeras de segurança na residência.

Durante a ação, os assaltantes entraram em diferentes cômodos, recolheram roupas, um par de tênis, uma bota e cerca de R$ 240 em dinheiro. Os cabos do sistema de câmeras foram rompidos, deixando o monitoramento inoperante.

Em meio ao assalto, um parente da moradora chegou de motocicleta para buscá-la para um churrasco. Ao perceberem sua chegada, os criminosos efetuaram três disparos em sua direção. O homem conseguiu fugir e avisou os demais familiares sobre o ocorrido.

Logo em seguida, outro familiar foi de motocicleta ao encontro dos assaltantes, que fugiam a pé pela estrada principal. Nesse momento, ele foi atingido por disparos e socorrido pelos próprios parentes.

No local do crime, a polícia encontrou três cápsulas deflagradas de calibre .380. Próximo à estrada, onde a vítima foi baleada, foram localizadas outras quatro cápsulas e um projétil, todos apreendidos e encaminhados à Polícia Civil.

Os assaltantes fugiram do local sem levar os objetos que haviam começado a recolher, abandonando a bolsa onde estavam armazenando os pertences. A ocorrência foi registrada e encaminhada ao DPJ de Iúna para as providências cabíveis.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui