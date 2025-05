Homem invade igreja e cospe em fiéis em Mimoso do Sul; confira o desfecho

A Polícia Militar, precisou conter um homem em surto, na tarde do último domingo (11), em Mimoso do Sul. O caso ocorreu próximo ao antigo asilo Marcelo Pessanha e mobilizou uma equipe da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, populares contaram que o homem invadiu uma residência, tentou puxar uma mulher para fora do carro e depois invadiu uma igreja, onde cuspiu em fiéis. Após sair do local, ele seguiu em direção à rodoviária da cidade.

Militares que realizavam patrulhamente abordaram o rapaz. Ao receber voz de abordagem, o homem fugiu a pé. Durante a contenção, ele resistiu e foi necessário o uso de técnicas de contenção e equipamentos não letais, como spray GL 108 e bastão.

Foi necessário algemar o rapaz e o encaminhar ao Hospital Apóstolo Pedro onde recebeu atendimento médico. Ele foi foi diagnosticado com esquizofrenia e transferido, com apoio da ambulância do hospital, para o CAPAAC (Centro de Atenção Psicossocial) em Cachoeiro de Itapemirim, acompanhado do irmão.