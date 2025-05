Homem pega 21 anos por matar e queimar vítima em Santa Teresa

O Tribunal do Júri de Santa Teresa condenou José Cândido Felix a 21 anos e 6 meses de prisão por homicídio qualificado e destruição de cadáver. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (28), após denúncia oferecida pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Fundão.

O crime aconteceu em 16 de setembro de 2013, na localidade rural de Córrego Milanezi. Segundo as investigações, José Cândido atacou Lourival de Jesus Filho com golpes de facão enquanto a vítima dormia, sob efeito de álcool, impossibilitando qualquer tentativa de defesa. A brutalidade foi tamanha que resultou na decapitação do corpo, conforme constatado no laudo cadavérico.

De acordo com o MPES, o crime teve motivação fútil: uma discussão provocada por um comentário da vítima sobre a filha do réu. O Conselho de Sentença reconheceu ainda o uso de meio cruel, por conta da vulnerabilidade da vítima no momento do ataque. Após o homicídio, José Cândido ateou fogo na cabeça de Lourival, o que configurou o crime de destruição de cadáver.

Apesar da condenação — sendo 19 anos pelo homicídio qualificado e 2 anos e 6 meses pela queima do corpo — o réu está foragido. A Justiça decretou a prisão imediata. Um segundo acusado de envolvimento no caso também foi denunciado, mas será julgado em data futura.