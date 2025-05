Homens são assassinados dentro de veículo em Atílio Vivácqua

Dois homens foram assassinados na última quarta-feira (21) em Atílio Vivácqua. As vítimas foram encontradas dentro de uma caminhonete com marcas de tiros. Uma delas chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, uma equipe foi acionada após dois indivíduos terem sido baleados na estrada.

Guarnições da Força Tática também foram mobilizadas e, ao chegarem no local, encontraram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizando o resgate de uma das vítimas, que foi levada em estado grave para o hospital da cidade, no entanto, morreu após dar entrada na unidade. O outro homem já foi encontrado sem vida.

Segundo relato de uma testemunha que passava pela estrada, a caminhonete apresentava sinais de colisão com uma cerca e exalava fumaça. Ao se aproximar, ele ouviu gemidos vindos do interior do veículo e percebeu que uma das vítimas ainda respirava.

A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia no local. O corpo foi removido e encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

As primeiras informações levantadas por populares, que pediram anonimato, apontam que as vítimas possuíam desavenças comerciais com um indivíduo que teria sido visto nas proximidades pouco antes do crime.

Após os assassinatos, o autor ainda teria tentado incendiar o veículo, mas o fogo se apagou antes de se alastrar. Pertences das vítimas foram recolhidos, e os celulares foram encaminhados à delegacia de Atílio Vivácqua, onde as senhas foram disponibilizadas pelas famílias para auxiliar nas investigações.