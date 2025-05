Homens são presos com grande quantidade de drogas em Iúna

Dois homens foram presos na noite do último domingo (11), no Centro de Iúna, com uma grande quantidade de drogas.

De acordo com a ocorrência, os policiais abordaram um veículo e encontraram uma porção de maconha e uma de cocaína. Ao serem questionados sobre uma possível participação em uma tentativa de latrocínio ocorrida na noite anterior, os dois assumiram envolvimento.

Os militares se dirigiram até a residência de ambos e encontraram materiais para embalo de drogas, duas balanças de precisão, 48 unidades de haxixe, 11 frascos para embalagem de loló, 200 unidades de pinos e pequenos frascos, um revólver caseiro carregado com cinco munições calibre 12 e uma motocicleta em situação de desmanche, com restrição por furto e roubo.

A vítima reconheceu os dois suspeitos. Os indivíduos foram conduzidos à delegacia de Venda Nova do Imigrante.