Ibatiba promove reunião estratégica para reforçar segurança nas escola

Na manhã da última quinta-feira (8) foi realizada uma reunião de alinhamento estratégico com foco na segurança nas escolas de Ibatiba. O encontro teve como principal objetivo discutir medidas de prevenção e enfrentamento a situações de violência e intimidação sistemática (bullying), além de aprimorar os mecanismos de cuidado e atenção às crianças e adolescentes no ambiente escolar.

Durante a reunião, a Companhia Independente de Policiamento Escolar (CIPE) apresentou as ações desenvolvidas para garantir um ambiente escolar mais seguro, incluindo visitas tranquilizadoras, palestras educativas, reuniões com a comunidade escolar e atividades de inteligência. A CIPE também destacou a relevância da parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEDU) como forma de ampliar a atuação em áreas onde a escola, isoladamente, encontra limitações.

O encontro representou um avanço significativo na construção de um trabalho articulado entre diferentes instituições, reforçando o compromisso coletivo com a proteção e o bem-estar dos estudantes.