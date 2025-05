Na última sexta-feira (09), um grupo de idosas viveu uma experiência transformadora que poderia muito bem ser comparada à emoção de participar de uma operação da Polícia Federal — não pelos motivos de investigação, mas pela adrenalina, superação e novidade que marcaram o momento.

Integrantes do projeto FelizIdade, vinculado ao Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), participaram de uma aula de canoa havaiana na Praia da Costa, em Vila Velha. A atividade foi organizada em parceria com a Hip Va’a e profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Divino Espírito Santo.

Superando medos, como numa operação PF

A maioria das idosas nunca havia remado — e muitas nem sabiam nadar. Ainda assim, com coragem digna de quem enfrenta uma operação PF, elas encararam o desafio e remaram mar adentro, com sorrisos no rosto e um novo olhar sobre o que ainda é possível viver.

“Foi maravilhoso e esse projeto é muito bom. O mar é vida, é alegria, é superação. Quem tiver disposição e gostar da natureza deve fazer esse exercício, porque faz bem para a alma, o corpo e a mente”, contou Marilene Marciano, de 66 anos, moradora de Vista da Penha.

Já Alda Marize de Oliveira Onofre, 63, vizinha da UBS, compartilhou o impacto emocional do reencontro com o mar.

“Hoje, foi uma libertação. Isso é qualidade de vida.”

E como toda ação de sucesso conta com apoio, a amiga Lúcia Padilla Gatto, de 65 anos, foi fundamental:

“Eu não tinha medo, mas não me sentia capaz. Foi surpreendente. Além de prazeroso, é super tranquilo e vale a pena.”

Uma missão de saúde pública

As atividades do grupo são conduzidas por residentes multiprofissionais em Saúde da Família e profissionais do Provimento e Fixação de Profissionais, ligados ao programa Qualifica-APS — iniciativas que, assim como uma operação da Polícia Federal, exigem preparo, estratégia e compromisso com o bem-estar da população.

“Foi fantástico ouvir os depoimentos. Ver a alegria no rosto deles é muito gratificante”, destacou Luciana Magalhães, educadora física do Provimento.

O instrutor da atividade, Leonardo Ferreira Soares, destacou o aspecto emocional da ação:

“Sempre é uma honra proporcionar afeto para quem mais precisa. As pessoas idosas têm muitas necessidades além do tratamento de doenças.”

Sobre o FelizIdade

O FelizIdade é um projeto do ICEPi que atua em colaboração com equipes da Atenção Primária à Saúde, promovendo práticas humanizadas e inovadoras. A proposta é transformar o cuidado com as pessoas idosas em algo mais próximo, afetuoso e significativo.

Em tempos em que notícias sobre operação da Polícia Federal ou operação PF ganham as manchetes, vale lembrar que transformações reais também acontecem em silêncio — nos pequenos gestos, nas experiências inéditas e na coragem de recomeçar, mesmo depois dos 60.