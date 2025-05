Imetame leva brinquedotecas e teatro a escolas públicas de Aracruz

Entre os dias 13 e 19 de maio, quatro escolas de Aracruz (ES) receberão brinquedotecas totalmente equipadas com brinquedos pedagógicos, jogos educativos, parquinhos e materiais lúdicos. A ação faz parte do projeto Estação Brincar: teatro e formação sustentável para escolas, que visa estimular o brincar como ferramenta de aprendizagem, desenvolvimento e acolhimento nas instituições de ensino.

As brinquedotecas são pensadas para promover um ambiente criativo, seguro e interativo, fortalecendo os vínculos entre crianças e comunidade escolar. Cada espaço é planejado para ser acessível e acolhedor, reunindo brinquedos diversos, recursos que estimulam a imaginação, a coordenação motora, o convívio social e a construção de saberes de forma afetiva.

Além da entrega das brinquedotecas, o projeto também promove ações culturais como apresentações do espetáculo infantil Estação Tac-Tic e oficinas criativas voltadas a estudantes e professores. Ao todo, mais de 1.100 crianças e 60 docentes participarão das atividades.

Uma das escolas contempladas é a EMEFI YBYRAPYTANGA, localizada na Aldeia Indígena Pau Brasil, que receberá a brinquedoteca em uma cerimônia especial. O projeto respeita e valoriza as especificidades culturais das comunidades envolvidas.

A iniciativa é realizada pela companhia teatral Tribu de Arteiros, com produção da Amora Produções Culturais e patrocínio da empresa Imetame, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (PRONAC 236291).

Cronograma de atividades do projeto:

13/05 – Turno da manhã (7h30 às 11h30)

Realização do espetáculo ‘’Estação Tac-Tic’’, entrega da brinquedoteca e realização dos 03 workshops de brinquedos sustentáveis para os alunos na EMEFI YBYRAPYTANGA.

13/05 – Turno da tarde (14h30 às 17h)

Realização do espetáculo ‘’Estação Tac-Tic’’ e 03 workshops de brinquedos sustentáveis para os alunos na EMEF Placidino Passos.

14/05 – Turno da manhã (7h30 às 11h)

Realização do espetáculo ‘’Estação Tac-Tic’’, entrega da brinquedoteca e realização dos 03 workshops de brinquedos sustentáveis para os alunos na EMEF Ermelinda Giacomin Farina.

14/05 – Turno da noite (18h30 às 21h30)

Oficina de professores na Escola de Educação Infantil Pequeno Aprendiz.

15/05 – Turno da manhã (7h30 às 11h30)

Realização do espetáculo ‘’Estação Tac-Tic’’ e 03 workshops de brinquedos sustentáveis para os alunos na EMEF Marechal Costa e Silva.

15/05 – Turno da tarde

Entrega da brinquedoteca na Escola de Educação infantil Crescer.

15/05 – Turno da noite (18h30 às 20h)

Entrega da brinquedoteca na escola de educação infantil Pequeno Aprendiz.

19/05 – Turno da tarde (16h às 20h)

Oficina de professores na EMEF Ermelinda Giacomin Farina

Ficha técnica

Coordenação Geral – Tribu de Arteiros

Coordenadora geral, atriz, palhaça, diretora e criadora do espetáculo ‘’Estação Tac-Tic’’. – Rosmeri Lorenzon

Técnico de som do espetáculo ‘’Estação Tac-Tic’’ – Luiz Manoel Oliveira

Figurino do espetáculo ‘’Estação Tac-Tic’’ – Titi Lopes

Trilha sonora do espetáculo ‘’Estação Tac-Tic’’ – Tiago Kreutz

Professoras da formação para professores – Rosmeri Lorenzon e Anelise Flôres

Professores do workshop de brinquedos recicláveis para crianças – Endrius Prates, Luiz Manoel Oliveira e Patricia Sperb

Produção Executiva – Amora Produções

Produtoras executivas – Luciana Tondo e Francielle Daltrozo

Assistente de produção – Maria Clara Viegas

Quem é a Amora?

Criada em 2020, a Amora Produções atua na criação e produção de projetos a partir de Leis de Incentivo. Ao longo desses anos de dedicação, foram conquistados mais de 50 projetos, que marcaram sua trajetória, levando arte e cultura para diversos Estados do Brasil. Por meio da produção cultural, a Amora realiza o compartilhamento de sonhos, inspirando e enriquecendo a vida de todos que cruzam seu caminho.

A AMORA se propõe a trabalhar a produção cultural de forma personalizada e afetiva. Em seus projetos busca unir educação, responsabilidade social e sustentabilidade de forma eficaz, visando beneficiar o público-alvo com ações de excelência, realizadas por profissionais com larga experiência no mercado e comprometidos com um mundo melhor.

Quem é a Tribu de Arteiros?

A Tribu di Arteiros, fundada em 2010 por Rosmeri Lorenzon, é uma companhia de teatro, atualmente com sede na cidade de Feliz/RS, que se destaca na produção de intervenções artísticas e espetáculos teatrais. Com um repertório diverso, que inclui Trilhas Literárias e Comboios Artísticos, já conquistou mais de 60 prêmios e representou o Brasil em eventos internacionais. Desde seu primeiro espetáculo, Todos Por Uma Coisa Só (2011), até o premiado Estação Tac Tic (2022), o grupo consolida sua relevância artística com turnês pelo SESC e participações em festivais nacionais e internacionais.



Quem é o patrocinador?

A Imetame nasceu de uma iniciativa empreendedora do jovem torneiro mecânico Etore Selvatici Cavallieri, quando ainda trabalhava na antiga Aracruz Florestal-ES. Na época, Etore identificou uma oportunidade de negócio nos serviços excedentes de usinagem e soldagem, que eram terceirizados e, em 17 de agosto de 1980, num pequeno galpão de 50m², surgiu a Imetame Metalmecânica, a primeira empresa do Grupo, que foi chamada carinhosamente de “empresa mãe”.

Desde então, os negócios foram expandindo e diversificando e, atualmente, a sede da Imetame em Aracruz-ES ocupa uma área de 412.200 m² e seus colaboradores atuam por todo o país. Com gestão diferenciada de pessoas e práticas simples, criativas e verdadeiras, a Imetame, tem como missão: “contribuir para as pessoas realizarem sonhos, tornando o mundo melhor”.