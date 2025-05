Impasse político cancela a 6ª edição da Festa Portugália em Conceição

A 6ª edição da Festa Portugália, tradicional evento cultural de Conceição do Castelo, que aconteceria entre os dias 6 e 8 de junho de 2025, foi oficialmente cancelada, trazendo à tona um embate político entre a Associação da Festa Portugália (AFESPOR), organizadora do evento, e a Prefeitura Municipal. O impasse expôs divergências sobre prazos, compromissos e responsabilidades administrativas que agora repercutem no calendário cultural da cidade.

A entidade responsável pela organização do evento divulgou uma nota pública em que atribui o cancelamento à falta de definição, por parte do Executivo, quanto ao apoio financeiro e logístico. Segundo a associação, a indefinição inviabilizou a contratação de atrações artísticas e de estrutura técnica. A nota sugere que havia uma promessa anterior da administração municipal em viabilizar o evento, mas que não foi cumprida dentro do prazo necessário. Apesar do tom crítico, o comunicado encerra com agradecimentos à população e reitera o compromisso da entidade com a preservação da cultura luso-italiana.

O que diz a Prefeitura?

A Prefeitura, por sua vez, reagiu com firmeza. Em nota assinada pelo prefeito Válber de Vargas Ferreira (PSB), a gestão alegou que todas as medidas legais e administrativas estavam sendo tomadas para garantir a realização da festa. O texto afirma que o projeto de lei para o repasse de recursos à associação já estava pronto e sua votação estava agendada para o dia 13 de maio, na Câmara Municipal. A administração ainda pontuou que os diretores da entidade tinham pleno conhecimento da situação e, inclusive, concordavam com os prazos estabelecidos.

O governo municipal destacou o esforço dos servidores, que teriam atuado além do expediente — incluindo domingos, feriados e madrugadas — para acelerar os trâmites burocráticos. Apesar de lamentar a decisão da associação, a Prefeitura disse respeitá-la e reforçou sua disposição em apoiar o evento futuramente, mantendo, segundo o prefeito, o compromisso com a cultura e a transparência na gestão pública.