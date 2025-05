De 11 a 14 de junho, a Praça do Papa, em Vitória, será palco de um dos principais eventos ambientais do país: a Conferência Sustentabilidade Brasil 2025. Com entrada gratuita e programação aberta ao público, o encontro reunirá especialistas de diversas áreas para discutir soluções sustentáveis e inclusivas para o futuro do planeta. Um dos destaques da programação será o painel “Tecnologia e inclusão na saúde: combatendo os impactos climáticos”, que abordará como a inovação pode fortalecer o sistema de saúde diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

O painel contará com a presença de Arthur Lima, cirurgião-dentista, mestre em Saúde, Ambiente e Trabalho e doutorando em Medicina e Saúde pela UFBA. Fundador e CEO da AfroSaúde, uma healthtech premiada que busca equidade racial no acesso à saúde, Arthur atua nas áreas de inovação, saúde mental e futuro do trabalho. Seu trabalho já lhe rendeu reconhecimentos internacionais, como o prêmio Forbes Under 30 e o MIT Innovator Under 35.

Samilla Figueira, graduada em Serviço Social, também integra o painel. Com especialização em Intervenção Psicossocial no Contexto das Políticas Públicas e pós-graduação em Excelência Operacional em Saúde pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, Samilla tem ampla experiência em gestão pública na área da saúde. Atualmente, é superintendente estadual de Saúde da Região Sul, na Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), onde atua com foco em inovação e eficiência nos serviços de saúde pública.

Completa a mesa o especialista Rafael Duarte Oliveira, graduado em Relações Internacionais e com especialização em Direitos Humanos, Cidadania Global e Responsabilidade Social. À frente da Coordenação de Avaliação e Captação de Novas Tecnologias em Saúde no ICEPi/Sesa, Rafael tem forte atuação em projetos que integram tecnologia, ciência e políticas públicas para o fortalecimento do SUS. Seu trabalho busca garantir acesso universal à saúde, mesmo em contextos de vulnerabilidade social e impactos ambientais severos.

O painel propõe um diálogo transversal entre saúde, tecnologia e justiça social, destacando como ferramentas inovadoras podem mitigar os efeitos das mudanças climáticas sobre populações vulneráveis. A Conferência Sustentabilidade Brasil 2025 promete ser um espaço de construção coletiva e inspiração para práticas sustentáveis que aliam cuidado com o planeta e com as pessoas.