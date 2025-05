Inscrições em edital de inovação da Fapes terminam nesta sexta (30)

Termina na próxima sexta-feira, 30 de maio, o prazo para inscrição no Programa Gênesis, iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) voltada ao fomento de ideias inovadoras e ao fortalecimento do ecossistema de empreendedorismo na microrregião central-sul capixaba.

O edital nº 09/2025 prevê o investimento de R$ 600 mil, com recursos do FUNCITEC, para apoiar até 20 propostas com R$ 30 mil cada, por meio de subvenção econômica. Além do aporte financeiro, os projetos selecionados terão acesso a capacitações presenciais, acompanhamento técnico e apoio no desenvolvimento do modelo de negócio durante 12 meses.

Podem participar pessoas físicas e empresas emergentes que residam, estudem ou trabalhem nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta, Castelo, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul, Muqui ou Apiacá. A proposta do programa é incentivar soluções criativas, sustentáveis e com impacto social e econômico local.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise técnica e de mérito das propostas e, posteriormente, uma fase de aprofundamento do modelo de negócio com apresentação presencial.

A FAPES destaca que o edital valoriza iniciativas com potencial de mercado, viabilidade técnica e contribuição para o desenvolvimento regional.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma SIGFAPES: www.sigfapes.es.gov.br

O Programa Gênesis é considerado uma das principais políticas públicas de incentivo à inovação no interior do Espírito Santo, promovendo a transformação de ideias em negócios sustentáveis e de impacto.