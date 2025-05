INSS proibido de fiscalizar contracheque; veja o que é verdade ou fake

Um vídeo tem ganhado repercussão nas redes sociais com uma afirmação alarmante: que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria sancionado uma lei proibindo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de fiscalizar, periodicamente, os descontos no contracheque de aposentados e pensionistas feitos por associações. A mensagem viral, no entanto, é falsa.

O que foi compartilhado

No conteúdo compartilhado, um homem aparece indignado, sugerindo que a fiscalização do INSS foi interrompida por uma suposta lei sancionada durante o governo Bolsonaro. Ele alega que o órgão estaria impedido de verificar irregularidades nos descontos aplicados diretamente na folha de pagamento dos beneficiários. Mas essa informação não encontra respaldo em nenhuma legislação vigente.

Para checar a veracidade, é preciso consultar fontes oficiais. Não há registro no Diário Oficial da União de qualquer lei assinada por Bolsonaro que suspenda a atuação fiscalizatória do INSS nesse aspecto. Pelo contrário: a fiscalização sobre os descontos no contracheque é uma medida que tem se intensificado.

A falsa informação que circula nas redes sociais pode gerar confusão e prejudicar quem depende dos benefícios previdenciários. Por isso, ao receber conteúdos suspeitos sobre contracheque, INSS ou direitos do aposentado, é essencial verificar a origem e consultar canais oficiais antes de compartilhar.

Como saber se há descontos indevidos no seu contracheque?

Portanto, acesse o Meu INSS (via site ou aplicativo), faça login com a conta gov.br e consulte o extrato de pagamento. Lá, é possível visualizar todos os valores creditados e descontados. Caso encontre algo estranho, o beneficiário pode contestar diretamente pela plataforma ou agendar atendimento presencial.

Resumo:

Não existe lei sancionada por Bolsonaro que proíba o INSS de fiscalizar descontos.

O vídeo que circula nas redes sociais é fake news .

. O INSS continua monitorando descontos no contracheque dos beneficiários.

descontos no contracheque dos beneficiários. Verifique seus extratos regularmente para se proteger de fraudes.