Interdições na BR 262 afetam trânsito em três cidades do ES

Motoristas que utilizam a BR-262 devem ficar atentos aos bloqueios parciais programados para esta segunda-feira (12) nos municípios de Viana, Marechal Floriano e Domingos Martins. As interdições ocorrerão em horários distintos ao longo do dia, para a realização de serviços de manutenção, segundo informou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Os bloqueios serão momentâneos, com duração estimada entre 30 minutos e uma hora em cada trecho. As frentes de trabalho estarão devidamente sinalizadas para garantir a segurança de motoristas e equipes. Em caso de chuva, os serviços poderão ser reagendados.

O DNIT orienta os condutores a programarem seus deslocamentos com antecedência e redobrarem a atenção ao passar pelos pontos de intervenção.

As ações integram o plano de manutenção regular da rodovia, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais e é uma das principais vias de escoamento da produção agrícola e industrial do Estado.

