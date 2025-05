Investigado por tentativa de homicídio é preso em Conceição da Barra

Um homem de 43 anos foi preso, na última quinta-feira (15), em Conceição da Barra, norte do Espírito Santo, por tentativa de homicídio.

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão e de busca e apreensão na comunidade de Angelim I, zona rural de Itaúnas. O suspeito é investigado por duas tentativas de homicídio após brigas por disputa de terra com vizinhos.

Segundo a Polícia Civil, ele ignorou duas intimações para depor e continuou ameaçando os familiares das vítimas. Por isso, a Delegacia de Conceição da Barra pediu sua prisão temporária, alegando risco à segurança local.

Durante a operação, os agentes fizeram buscas na casa do homem e em terrenos próximos, mas não acharam armas.

Depois da prisão, ele foi levado à delegacia, onde passou por procedimentos legais. O homem segue à disposição da Justiça.

