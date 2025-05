Itaúnas: Festa Internacional da Palavra terá shows gratuitos

A 2ª edição da Festa Internacional da Palavra vai acontecer em Itaúnas, em Conceição da Barra. O evento será realizado de 21 a 24 de maio e terá programação gratuita com nomes da literatura mundial e atrações musicais.

A festa é uma iniciativa do Instituto Manguerê, com produção da MM Projetos Culturais e direção artística da Casa Poema. A ação é realizada com apoio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (Licc) e da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult).

Sandra Sá abre a festa

Nome do soul nacional, Sandra Sá dará início ao evento na quarta-feira (21), levando ao palco sucessos como “Retratos e Canções”, “Joga Fora no Lixo” e “Bye Bye Tristeza”. Sua apresentação promete abrir a Festa com potência, suingue e memória afetiva.

Antes do show, o público será recebido com um cortejo cultural que reforça as raízes da cultura popular capixaba. Participam o Ticumbi do Bongado, do mestre Wantuil; o Reis de Boi da Vila, do mestre Lucas Maia; e o Jongo de São Benedito e São Sebastião, do mestre Benedito.

Elisa Lucinda traz palestra-show

Na quinta-feira (22), Elisa Lucinda, idealizadora do evento, apresenta a palestra-show “Palavra é Poder”, que propõe uma vivência sobre a arte de dizer, sentir e transformar através da palavra. O encontro convida o público a refletir sobre o papel da poesia como ferramenta de paz e empoderamento.

Bia Ferreira representa a nova geração da MPB

Na sexta (23), é a vez de Bia Ferreira subir ao palco com sua mistura de soul, reggae, R&B e samba. Suas composições abordam temas como antirracismo, feminismo e direitos LGBTQIAP+, com destaque para a canção “Cota Não É Esmola”. A artista é reconhecida por seu trabalho potente e ativista na nova música popular brasileira.

Chico César encerra a programação

Já no sábado (24), o encerramento fica por conta de Chico César, que comemora 30 anos do álbum “Aos Vivos”. No repertório, estarão faixas marcantes como “Mama África”, “À Primeira Vista”, “Mulher Eu Sei” e outras obras que consolidaram a trajetória do cantor e compositor paraibano.

Presença internacional e homenagem a mestres da palavra

Além das atrações musicais, o evento literário recebe mais de 30 autores e autoras, como Ailton Krenak, Itamar Vieira Junior, Eliana Alves Cruz, Yakuy Tupinambávai, Teresa Cárdenas e outros nomes consagrados da literatura mundial. Elisa Lucinda também lançará seu novo livro “Diário do Vento” durante a programação.

Nesta edição, a Festa homenageia dois grandes nomes da cultura brasileira: Nêgo Bispo e Bernadette Lyra, reconhecidos por suas contribuições à literatura e à luta pelos direitos culturais.