Iúna: carreta carregada de blocos bloqueia rodovia

Na manhã deste sábado (31), uma carreta que transportava blocos ficou atravessada na rodovia Pedro Cola (ES-166), em Iúna.

O acidente bloqueou o trecho conhecido como Reta de Santo Antônio do Oriente, em frente ao Flor de Laranja Lima.

Nesse sentido, com o ocorrido, os motoristas que trafegam pelo local precisam ter atenção redobrada.

Até o momento, não há informações sobre feridos. Mais informações serão divulgadas em breve.

