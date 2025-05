Iúna: criança sofre traumatismo craniano ao ser atropelada

Uma criança de nove anos foi atropelada em frente à escola onde estuda, na manhã desta quarta-feira (28), no município de Iúna.

A vítima sofreu um traumatismo cranioencefálico grave, além de outras lesões severas pelo corpo.

Diante da gravidade dos ferimentos, a equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionada e realizou o resgate aéreo da criança, que foi encaminhada a um hospital em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o Notaer, além da lesão na cabeça, a criança apresentava ferimentos significativos em diferentes regiões do corpo.

Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde da vítima.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui