Jack Rocha será a nova coordenadora da bancada feminina na Câmara

A deputada Jack Rocha (PT-ES) deve ser a nova coordenadora da bancada feminina da Câmara dos Deputados. A informação foi confirmada pela deputada Benedita da Silva (PT-RJ), uma das principais lideranças do partido na Casa. A votação que oficializará a escolha está prevista para ocorrer dentro de duas semanas.

A indicação de Jack Rocha reforça o protagonismo do Partido dos Trabalhadores na articulação de pautas voltadas à igualdade de gênero e ao fortalecimento da representação feminina no Congresso Nacional.

Paralelamente, a deputada Coronel Fernanda (PL-MT) deverá assumir o cargo de procuradora da Mulher, função estratégica para a defesa dos direitos das parlamentares e para a formulação de políticas públicas voltadas às mulheres.

