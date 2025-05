Jerônimo Monteiro inaugura novo Centro de Especialidades Médicas

A população de Jerônimo Monteiro passa a contar com um novo reforço na área da saúde. Foi inaugurado nesta quinta-feira (15), no bairro Santo Antônio, o Centro de Especialidades Médicas do município, unidade que amplia o acesso da população a atendimentos especializados em diversas áreas da medicina.

Com estrutura moderna e equipamentos de última geração, o centro oferece consultas em pediatria, ginecologia/obstetrícia, reumatologia, endocrinologia, psiquiatria, cardiologia, ortopedia, ultrassonografia, neurologia adulta e neuropediatria. A expectativa da administração municipal é de que o novo espaço contribua para reduzir as filas de espera e evitar deslocamentos a outros municípios, promovendo maior comodidade aos moradores.

Durante a cerimônia de inauguração, que reuniu autoridades locais, servidores da saúde e moradores, o prefeito José Valério Binoti afirmou que o investimento representa mais um passo no compromisso da gestão com a melhoria da saúde pública. “Estamos oferecendo um atendimento de qualidade, mais próximo das pessoas, com conforto e segurança”, afirmou.

Um dos diferenciais da nova unidade é o sistema informatizado para marcação de consultas, que substitui o agendamento presencial. A digitalização promete dar mais agilidade ao processo, garantindo maior transparência e organização na gestão das agendas médicas.

O Centro de Especialidades também aposta em um modelo de atendimento humanizado e acessível, reforçando a política de descentralização dos serviços de saúde no município.

A nova unidade passa a funcionar ainda neste mês, com agendamentos realizados exclusivamente por meio do sistema eletrônico.