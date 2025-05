Jerônimo Monteiro prepara 1ª Edição da Feira da Laranja

Neste sábado (10), a Praça da Bíblia, em Jerônimo Monteiro, Capital Estadual da Laranja, receberá um importante evento que busca valorizar o talento e a criatividade dos empreendedores locais: a 1ª Feira da Laranja.

A partir das 18h30, o público poderá contar com artesanato, comidas típicas, produtos derivados da laranja, bebidas, espaço kids e muitas atividades culturais, em uma feira pensada para fortalecer a economia criativa de Jerônimo Monteiro.

O evento é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento.

