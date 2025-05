João Coser cria comenda para homenagear sindicalistas

Os deputados estaduais do Espírito Santo aprovaram nesta terça-feira (6) o Projeto de Resolução nº 9/2025, de autoria do deputado João Coser (PT), que institui a Comenda Waldemar Almeida Lyrio. A honraria será destinada a reconhecer sindicalistas, trabalhadores e personalidades que atuam na defesa dos direitos trabalhistas e na promoção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A comenda será entregue anualmente no mês de maio, em alusão ao Dia dos Trabalhadores, e consistirá em uma medalha acompanhada de diploma, com registro em livro oficial da Assembleia Legislativa.

Para o autor da proposta, a criação da homenagem é uma forma de preservar o legado de Waldemar Almeida Lyrio, reconhecido por sua trajetória de luta em favor da classe trabalhadora. “Seu Waldemar tem uma linda história. Foi um militante da causa do trabalhador, enfrentou ameaças, mas nunca abriu mão dos seus princípios. Representou com dignidade o movimento sindical em um período de forte mobilização social”, destacou João Coser durante a sessão.

O parlamentar também revelou ter sido pessoalmente influenciado pelo homenageado. “Eu sou fruto do trabalho de Seu Waldemar. Ele ajudou a formar a minha consciência como cidadão diante das injustiças enfrentadas pelos trabalhadores. A comenda é uma forma de manter viva essa memória e essa inspiração”, afirmou.

Sessão solene

A entrega da primeira Comenda Waldemar Almeida Lyrio está marcada para a próxima terça-feira (13), durante sessão solene da Assembleia Legislativa em homenagem ao Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.

Quem foi Waldemar Lyrio

Waldemar Almeida Lyrio foi trabalhador da construção civil, militante histórico no Espírito Santo, membro da Pastoral Operária, sindicalista e um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas (Sintapi). Também esteve à frente da criação do jornal Operário da Construção, voltado à divulgação dos direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ele faleceu em 2012, aos 68 anos.