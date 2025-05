Joe Biden é diagnosticado com câncer de próstata em estágio avançado

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 82 anos, foi diagnosticado com um câncer de próstata que já se espalhou para os ossos. A informação foi confirmada neste domingo (18) por seu gabinete, que classificou o quadro como uma “forma agressiva da doença”.

Na última sexta-feira (17), Biden havia sido internado na Filadélfia para investigar um pequeno nódulo identificado na próstata. Após novos exames, foi constatada a metástase óssea, indicando um avanço da enfermidade.

Apesar da gravidade, o comunicado do gabinete apontou que o câncer é sensível a hormônios, o que possibilita alternativas de tratamento com boas perspectivas de resposta. “Embora represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível a hormônios, o que permite um tratamento eficaz”, destacou a nota oficial.

De acordo com a imprensa norte-americana, o ex-presidente e seus familiares estão discutindo as opções terapêuticas com a equipe médica responsável.

Biden deixou a presidência como o mais velho a ocupar o cargo nos Estados Unidos e enfrentou, ao longo do mandato, questionamentos frequentes sobre sua idade e condição de saúde. Um dia antes da internação, ele e a ex-primeira-dama Jill Biden participaram de uma entrevista no programa The View, em Manhattan, onde defendeu sua trajetória política e a saúde mental.

*Com informações do portal Metrópoles.