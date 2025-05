Jogador de Cachoeiro assina contrato milionário com Atlético-MG

O jogador cachoeirense Pedro Xavier, de apenas 16 anos, assinou um contrato milionário com o clube Atlético-MG. O contrato profissional é válido por três anos e tem multa de R$ 60 milhões de euros para o exterior.

A joia foi revelada pelo projeto social Grêmio Santo Agostinho, aos 13 anos. Zagueiro canhoto, o jovem jogador já teve participações nos treinos sub-20 do Galo.

Além disso, Pedro também já foi relacionado para um jogo no Brasilerão, mas a expectativa atual é pelo Brasileiro sub-17, no próximo dia 13 de maio.

O empresário do atleta, Hércules Nunes, afirma que, desde sempre, Pedro Xavier mostrou ser muito talentoso e acima da média.

“Desde o início, eu já projetava uma carreira brilhante para o Pedro. Ele tem muito potencial. Enfrentamos muitos desafios até aqui e esse contrato veio para coroar toda a sua dedicação. Agradeço muito ao Adeilson, pai dele, que confiou no nosso projeto e também ao Marcão, do Grêmio de Santo Agostinho, que sempre foi um parceiro e que revela muitos atletas em Cachoeiro”, declara.

Empolgado, Pedro garante que quer fazer história no clube mineiro e na Seleção Brasileira.

“Estou muito feliz e sou muito grato a todos do clube e a quem está comigo desde o início. Meu sonho é jogar no profissional do Atlético e na Seleção Brasileira. Quero ser orgulho da minha cidade e levar o nome Cachoeiro de Itapemirim para o mundo”, expressa.