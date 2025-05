Jovem é esfaqueada quatro vezes pelo ex-marido em Itapemirim

Uma jovem, de 18 anos, sofreu uma tentativa de feminicídio no bairro Rosa Meireles, em Itapemirim, na noite da última quinta-feira (8).

De acordo com informações, a jovem foi atingida quatro vezes por golpes de faca no corpo. Uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros. Em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital Evangélico Litoral Sul.