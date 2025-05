Jovem é presa carregando crack em ônibus na BR-101

Uma jovem de 21 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas após uma operação conjunta entre o Batalhão de Missões Especiais (BME) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC). A prisão ocorreu no bairro Jucu, em Viana, Região Metropolitana da Grande Vitória, no último domingo (4).

A prisão ocorreu após o Serviço Reservado da unidade repassar aos militares a informação de que uma passageira de um ônibus de viagem, que seguia rumo à Bahia, estaria transportando entorpecentes. Diante da denúncia, as equipes montaram um cerco e interceptaram o veículo às margens da BR-101.

Durante a abordagem, o cão farejador Magé indicou uma mochila localizada no bagageiro do ônibus. A bagagem correspondia ao assento da suspeita e, em seu interior, foi encontrado um tablete de crack pesando aproximadamente um quilo.

Questionada pelos policiais, a jovem admitiu que sabia do conteúdo ilícito da mochila e revelou ainda que não era a primeira vez que fazia o transporte de drogas, sempre no trajeto entre São Paulo e Bahia.

Ela foi conduzida à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, a suspeita foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.