Jovem é resgatada com sinais de embriaguez na BR-262, em Viana

Uma adolescente, que não teve os dados pessoais divulgados, foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal em um ponto de ônibus na BR-262, em Viana, na última quarta-feira (7).

De acordo com informações da PRF, a adolescente apresentava sinais de intoxicação por álcool e outras substâncias. Ao se aproximarem, os policiais perceberam que ela andava cambaleando, com fala desconexa, andar instável e forte odor etílico.

O homem encontrado com a garota estava sem documentação e apresentou versões contraditórias sobre a relação com a menor. Ele admitiu ter comprado e consumido entorpecentes com ela.

A PRF acionou o Conselho Tutelar, e a adolescente foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Viana.